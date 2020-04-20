لليوم الثاني.. لا وفيات في الصين بكورونا

2020/04/20 | 10:02 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت لجنة الصحة الوطنية بالصين، اليوم الاثنين، تسجيل 12 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، وهي حصيلة أقل من اليوم السابق بأربع حالات، وأكدت عدم وجود حالات وفاة.وقالت اللجنة في بيانها اليومي إن من بين هذا العدد كانت هناك ثماني حالات لأشخاص جاءوا من الخارج، وكانت هناك أربع حالات عدوى محلية، من بينها ثلاث حالات في […]

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