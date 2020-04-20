فابريغاس يكشف مصير ميسي مع برشلونة

2020/04/20 | 10:07 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعد نجم وسط برشلونة الإسباني السابق، سيسك فابريغاس، تفكير زميله السابق وقائد البرسا، الأرجنتيني ليونيل ميسي، في ترك الفريق الكاتالوني بنهاية الموسم الحالي، بسبب مشاكل مع الإدارة، مؤكداً أن تفكيره دائماً هو إنهاء مسيرته مع الفريق الذي لعب له طيلة حياته.وقال فابريغاس في حوار مع إذاعة كادينا كوبي: “أتحدث مع ميسي، تفكيره الدائم […]

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