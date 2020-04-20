النفط الأميركي إلى أدنى مستوياته منذ 21 عامًا.. وخبراء يتحدثون عن “عدم جدوى” تخفيض أوبك!

2020/04/20 | 10:08 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة تراجعت العقود الآجلة للنفط الأمريكي خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الاثنين بينما لا يزال سوق النفط مضطرباً بسبب انهيار في الطلب ناجم عن أزمة فيروس كورونا المنتشر حول العالم، كما انخفضت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية.وانخفضت العقود الآجلة للنفط الأمريكي آخر مرة بنسبة 15٪ تقريباً لتبلغ 15.54 دولار للبرميل، رغم انخفاضها […]

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