الحشد يقدم 3000 سلة غذائية لمستحقيها في نينوى

2020/04/20 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزع اللواء 40 بالحشد الشعبي،امس الاحد، 3000 سلة غذائية للعوائل المتضررة من ازمة كورونا في نينوى.وذكر إعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، اللواء 40 قام بتوزيع 3000 سلة غذائية على العوائل الكريمة المتضررة جراء الاوضاع الراهنة في عدة مناطق واقضية من المحافظة، استجابة لدعوة المرجعية الدينية بفتوى التكافل الاجتماعي.

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