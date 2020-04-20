الحشد والدفاع المدني يواصلان تعفير مناطق البصرة

2020/04/20 | 10:11 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت ممثلية تشكيل العتبة العلوية في البصرة، امس الأحد، حملة تعفير جديدة في إطار مكافحة فيروس كورونا .كوادر ممثلية التشكيل بالتعاون مع مديرية الدفاع المدني عفرت مركز شرطة الهادي و مناطق الحيانية وشارع ٦٠ والاون لاين وشارع القائد والأمن الداخلي والكزيزة وشارع الميثاق.كما وجهت مفارز طبابة الحشد نداءات إرشادية للمواطنين للوقاية من الفيروس

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