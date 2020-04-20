جمعت الملايين.. شرطة أربيل تطيح بـ

2020/04/20 | 10:11 - المصدر: كردستان 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة جمعت ثروة مالية هائلة بواسطة الاحتيال على المواطنين العراقيين - صورة: شرطة أربيل

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