روسيا تعلن عن تجاوزها المليوني فحص لكورونا

2020/04/20 | 10:13 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد ..أعلنت هيئة حماية المستهلك الروسية، اليوم الاثنين، أن عدد الفحوص لاكتشاف فيروس كورونا في البلاد تجاوز المليونين منذ بدء تفشي العدوى.وذكرت الهيئة في بيان لها أنه تم إجراء 103 آلاف فحص خلال الـ24 ساعة الماضية، مبينة أن 135 ألف شخص يخضعون حاليا للمراقبة الطبية للاشتباه بإصابتهم بالفيروس.وبلغت حصيلة المصابين بكورونا […]

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