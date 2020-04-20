اعتقال امرأة عربية في كردستان ادعت امتلاكها شركة سفر وجمعت أموالاً طائلة بالاحتيال

2020/04/20 | 10:13 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- كردستان

افاد مصدر أمني من محافظة اربيل ، الاثنين (19 نيسان 2020)، اعتقال امرأة عربية في إقليم كردستان&nbs...





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