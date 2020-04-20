سان جيرمان يرفض التخلي عن نجمه لـ”الملكي” مقابل 180 مليون يورو

2020/04/20 | 10:14 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، رفض عرضاً من ريال مدريد الإسباني، للحصول على خدمات كيليان مباب،ي قبل تجميد النشاط بسبب تفشي فيروس كورونا.وذكر موقع “soccerlink”الفرنسي، أن “ريال مدريد تقدم بعرض إلى باريس سان جيرمان قيمته 180 مليون يورو قبل أزمة فيروس كورونا، لكن قوبل بالرفض”.وأضاف الموقع “مسؤولو […]

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