توقعات روسية بحرب صينية امريكية ذات صبغة جرثومية

2020/04/20 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقع سيناتور روسي، أن نشوب حرب سياسية بين الصين والولايات المتحدة ذات “صبغة جرثومية”.وقال عضو المجلس الاتحادي الروسي (المجلس الأعلى للبرلمان)، أليكسي بوشكوف، إن حربا سياسية ذات صبغة جرثومية يمكن أن تحدث بين الولايات المتحدة والصين.واشار السيناتور الروسي على صفحته في “تويتر” إلى أن الوضع سيتطور ليصل إلى مثل هذه النقطة، إذا قررت

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