قيادة عمليات ديالى للحشد تنفذ عملية أمنية شرق بعقوبة للقضاء على خلايا داعش

2020/04/20 | 10:17 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفذت قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي والقوات الامنية، الاثنين، عملية امنية شرق بعقوبة للقضاء على خلايا داعش.وقال اعلام الحشد في بيان تلقته وكالة صدى ان، “قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي المتمثلة بالالوية الرابع و24 و23، وفوج نداء المرجعية، و الصنوف الساندة من هندسة واتصالات وطبابة ومكافحة متفجرات واعلام والجيش والشرطة نفذت، صباح اليوم، عملية

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