الإمارات أولًا والعراق في المركز 155 في تصنيف الدول المطبقة لمعايير “الحكومة الالكترونية”

2020/04/20 | 10:19 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد جاء العراق في المرتبة الـ155 من أصل 193 دولة، في تصنيف الدول المطبقة لمعايير الحوكمة الالكترونية المقدم من الامم المتحدة، فيما جاءت الامارات بالمرتبة الأولى.وذكرت مؤسسة “عراق المستقبل”، إن “العراق جاء في المركز قبل الاخير لمنطقة غرب اسيا، وبلغ معدل العراق في مقياس المعايير 0.3376 ، بينما بلغ المعدل العام لكافة […]

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