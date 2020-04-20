مدربه: هازارد تعافى من الإصابة

2020/04/20 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشف مدرب المنتخب البلجيكي لكرة القدم روبرتو مارتينيز، إن إيدن هازارد تعافى جيداً من جراحة في الكاحل لكنه لم يوضح موعد عودة مهاجم ريال مدريد.وقال مارتينيز في مقابلة مع وسائل إعلام بلجيكية، “أعلم أنه يتعافى بشكل جيد.لا يبتعد كثيراً عن الركض لكن لا توجد أي مضاعفات”.وأضاف ان “كل شيء سار جيداً […]

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