أستراليا : اقتصاديون يحذرون من تخفيف إجراءات العزل مع تباطؤ حالات الإصابة بكورونا

2020/04/20 | 10:21 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..حذر أكثر من 150 اقتصاديا أستراليا الحكومة من تخفيف قواعد التباعد الاجتماعي التي تهدف إلى وقف انتشار فيروس كورونا، بالرغم من تباطؤ وتيرة الإصابات إلى أدنى مستوى لها منذ أسابيع.وقالت المجموعة التي تضم 157 اقتصاديا من الجامعات الأسترالية: “لن يكون لدينا اقتصاد فعال إذا لم نعالج أولا بشكل شامل تلك […]

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