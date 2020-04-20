قضاء في كربلاء يعلن تحقيق الاكفاء الذاتي من المحاصيل الصيفية

2020/04/20 | 10:22 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلن قائممقام قضاء الهندية في محافظة كربلاء المقدسة منتظر الشافعي، الاثنين، عن تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الخضرية وبيض المائدة ولحوم الدواجن.وقال الشافعي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “القائممقامية والدوائر ذات العلاقة اجتمعت في اطار التحضير للموسم الخضري الصيفي واكدت تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الصيفية وبيض المائدة ولحوم الدواجن وتصدير بعضه الى […]

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