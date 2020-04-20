انتحار شابة حامل “حرقـا” في نينوى

2020/04/20 | 10:28 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومـة/ نينوى..أعلنت عضو مجلس محافظة نينوى المنحل هيام الهام، الاثنين، عن إقدام شابة على حرق نفسها في المدينة القديمة بالموصل.وقالت الهام في تصريح لـ/المعلومة/، إن “خلافا بين عائلة الشابة وبين عائلة زوجها دفع الشابة الى الاقدام على حرق نفسها في سطح المنزل وتحديدا في المدينة القديمة”.وأضافت، أن “الشابة كانت حامل بشهرها الثالث […]

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