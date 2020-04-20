ائتلاف المالكي يوجه رسالة إلى الكاظمي بشأن كابينته الوزارية

2020/04/20 | 10:29 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادوجه ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، الاثنين، رسالة إلى رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي بشأن كابينته الوزارية.وقال النائب عن الائتلاف، منصور البعيجي، في بيان: "ندعو رئيس الحكومة المكلف مصطفى الكاظمي الاسراع بتقديم كابينتة الوزارية الى مجلس النواب من اجل منحها الثقة باسرع وقت ممكن وعدم تأخيرها لحين انتهاء المدة الدستورية لان البلد يعيش او ضاع استثنائية تتطلب الاسراع بحسم الكابينة الوزارية الجديدة".وناشد البعيجي، الكتل السياسية جميعا بـ"الابتعاد عن الخلافات السياسية فيما بينها وتقديم مصلحة البلد على جميع المصالح من اجل تمرير الحكومة الجديدة حتى تستلم مهامها بالسرعة الممكنة لاننا نعيش اوضاع استثنائية ولايمكن المماطلة اكثر وبقاء البلد بهذه الحالة".وأضاف، أن "على الجميع الكتل السياسية ان تدرك جيدا ان الحكومة المقبلة ستعمل على ترتيب الاوضاع الخاصة في اجراء انتخابات مبكرة وتهيأتها ولن يزيد عمرها عن العام الواحد من اجل تلبية مطالب المتظاهرين لذلك يجب الاسراع بتمريرها حتى نستطيع العبور بالبلد الى بر الامان".وتابع، أن "تأخير تمرير الحكومة المقبلة وعرقلتها داخل مجلس النواب سيعود بالبلد الى المربع الاول ويقودة الى مالايحمد عقباه لذلك على الجميع ان يدرك خطورة الوضع الراهن والعمل كفريق واحد من اجل انقاذ البلد وخلاصه من هذه الظروف الاستثنائية التي يمر بها خدمة لشعبنا الذي عانى الكثير ويجب ان تتحق مطالبة التي خرج يطالب بها باسرع وقت ممكن".

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