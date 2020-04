علماء يدحضون أوهام عن ناقلات الفيروسات

2020/04/20 | 10:30 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / بغداد ..اكتشف علماء جامعة غلاسكو في إسكتلندا، أن احتمال إصابة البشر بفيروس حيواني ليست مرتبطة بخصائص محددة لحيوان معين.وتفيد مجلة Proceedings of the National Academy of Sciences، بأن خبراء جامعة غلاسكو جمعوا معلومات عن 415 نوعا من الحمض النووي والحمض النووي الريبوزي لفيروسات ثماني فصائل من الثدييات وثلاث فصائل من الطيور.[…]

