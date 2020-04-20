طقس غائم جزئيا وزخات مطر خلال الأيام الأربعة المقبلة

2020/04/20 | 10:40 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغداد توقعت هيأة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، الاثنين، حالة طقس الأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكر بيان للهيأة ، ان "طقس يوم غد الثلاثاء سيكون في المنطقة الوسطى، صحو الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية غائم جزئيا "، مشيراً الى ان "درجات الحرارة في بغداد ستكون بمعدل 33 مْ".وأضاف، ان "طقس الاربعاء المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئيا مع فرصة تساقط امطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئياً الى غائم مع تساقط زخات مطر خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو غائم جزئياً ".وأشار البيان الى ان "طقس يوم الخميس المقبل سيكون في المنطقة الوسطى صحو الى غائم جزئياً، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط أمطار خفيفة، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".وتابع ان "الطقس ليوم الجمعة المقبل سيكون في المنطقة الوسطى غائم جزئياً مع تساقط أمطار خفيفة، وفي المنطقة الشمالية غائم جزئيا مع تساقط امطار خفيفة ، وفي المنطقة الجنوبية صحو مع بعض الغيوم".

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