احباط هجوم جديد لداعش بين محافظتين عراقيتين

2020/04/20 | 10:40 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ تمكنت قوة من الحشد الشعبي يوم الاثنين، احباط تعرض لتنظيم داعش بين محافظتي ديالى وصلاح الدين.وقال امر اللواء 21 في الحشد، خضير المطروحي لـشفق نيوز، إن "قوة من اللواء 21 تصدت صباح اليوم لتعرض نفذه 13 عنصرا من داعش في منطقة "العيث" الواقعة بين حدود قضاء سامراء ومحافظة ديالى، واجبرتهم على الفرار دون تسجيل أي اصابات او خسائر بين صفوف الحشد الشعبي".وحذر المطروحي من "تزايد كبير في اعداد الدواعش ضمن قواطع "مطيبجة" الواقعة بين ديالى وصلاح الدين وتزايد النشاط الارهابي"، مبينا ان "اغلب الدواعش فارين من المحافظات الاخرى هربا من العمليات الامنية".ودعا المطروحي قيادتي عمليات ديالى وصلاح الدين الى "تنفيذ عمليات امنية شاملة وناجعة لتطهير قواطع "مطيبجة" من الجيوب الارهابية ودرء خطرها المتواصل على محافظتي ديالى وصلاح الدين واجزاء من كركوك".وتعد مناطق مطيبيجة الحدودية بين ديالى وصلاح الدين اخطر بؤر واوكار الارهاب بسبب الطبيعة الجغرافية الوعرة التي مكنت عصابات داعش من اتخاذها ملاذها ومعاقل امنة ومنطلقا للهجمات الارهابية في مناطق اطراف ديالى وكركوك.

وخلال الأسابيع الأخيرة، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه في انتمائهم إلى "داعش"، خاصة في المنطقة الوعرة بين محافظات كركوك وصلاح الدين وديالى، المعروفة باسم "مثلث الموت".

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