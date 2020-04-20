زلزال بقوة 6 درجات يضرب سواحل اليابان

2020/04/20 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..ضرب زلزال بقوّة 6.4 درجات على مقياس ريختر، قبالة الساحل الشرقي لليابان، اليوم الاثنين، وفق المرصد الجيولوجي الأميركي، لكن لم يصدر تحذير من حصول تسونامي.وحدد المرصد الأميركي مركز الزلزال على عمق 41.7 كيلو مترا تحت المحيط الهادئ، وعلى بعد اقل من 50 كيلو مترا من سواحل إقليم مياغي، وفق ما ذكر على موقعه […]

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