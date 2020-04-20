النقل تكشف تفاصيل إجراءاتها لفحص العائدين عبر الرحلات الاستثنائية

2020/04/20 | 10:42 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت وزارة النقل، تفاصيل إجراءاتها المتخذة مع العراقيين العائدين إلى البلاد عبر الرحلات الاستثنائية.

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