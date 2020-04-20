2020/04/20 | 10:42 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكهرباء توضح طبيعة الصوت والبخار المتصاعد من محطة جنوب بغداد الحرارية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/04/20 | 10:42.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكهرباء توضح طبيعة الصوت والبخار المتصاعد من محطة جنوب بغداد الحرارية) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكهرباء توضح طبيعة الصوت والبخار المتصاعد من محطة جنوب بغداد الحرارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).