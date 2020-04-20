مصر تطلق جولات “افتراضية” داخل المتاحف والمقابر الأثرية

2020/04/20 | 10:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أطلقت وزارة السياحة والآثار المصرية جولات افتراضية من داخل المعالم الأثرية في مصر، لحث المواطنين على البقاء في المنزل، بعد انتشار فيروس كورونا المستجد.وقالت وزارة الآثار عبر موقعها الرسمي، إنها أطلقت جولة افتراضية بالتقنية ثلاثية الأبعاد داخل المتحف القبطي.والمتحف القبطي تم إنشاؤه عن طريق “مرقص سميكة” باشا سنة 1908 وكان عبارة عن […]

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