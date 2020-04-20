طائرة مساعدات طبية صينية تصل مطار بغداد الدولي

2020/04/20 | 10:42 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصلت الى مطار بغداد الدولي صباح اليوم الاثنين طائرة تحمل على متنها الشحنة الثالثة من المساعدات والتجهيزات الطبية الصينية....

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