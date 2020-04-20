طائرة مسيّرة تستهدف عنصرين من خلايا “داعش” بدير الزور

2020/04/20 | 10:43 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دير الزور (الحل نت)_ أقدمت طائرة بدون طيار تابعة لقوات #التحالف_الدولي أمس الأحد، على استهداف شخصين في ريف #دير_الزور الشرقي، يعتقد أنهما يتبعان لخلايا تنظيم “داعش”.وقالت مصادر محلية لموقع «الحل نت» إن «عملية…

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