2020/04/20 | 10:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت كل من إدارة رابرين-رانية- وقضاء سوران، الاثنين، شفاء جميع المصابين بفيروس كورونا.وابلغت ادارة رابرين شفق نيوز، أن اخر مصاب بفيروس كورونا تماثل اليوم الاثنين للشفاء وغادر المستشفى الى المنزل.كما اعلن قضاء سوران في اربيل ، شفاء جميع المصابين بالفيروس، وان مستشفياته حالياً بلا مصابين بفيروس كورونا.

وسجل اقليم كوردستان منذ بداية ازمة كورونا في اذار الماضي، 337 إصابة بالفيروس، شفي منهم 270 حالة كالآتي 125 محافظة اربيل ، 118 محافظة سليمانية، 12 محافظة دهوك، 15 محافظة حلبجة.وبحسب اخر احصائية لحكومة اقليم كوردستان مساء امس الاحد، فأن 63 مصابا قيد العلاج وهي كالاتي: 44 محافظة اربيل ، 9 محافظة سليمانية، 3 محافظة دهوك، 7 محافظة حلبجة.وتوفي 4 مصابين بالفيروس في عموم الاقليم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسمياً.. مدينتان باقليم كوردستان بلا كورونا) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسمياً.. مدينتان باقليم كوردستان بلا كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).