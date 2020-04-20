صحة الرصافة تعلن تماثل 13 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء التام

2020/04/20 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (20 نيسان 2020)، تماثل 13 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء التام.

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