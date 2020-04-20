2020/04/20 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

نيجرفان بارزاني يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل حكومة الكاظمي مع نائبيه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( نيجرفان بارزاني يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل حكومة الكاظمي مع نائبيه) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( نيجرفان بارزاني يعقد اجتماعاً لمناقشة تشكيل حكومة الكاظمي مع نائبيه) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).