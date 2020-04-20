الصحة: المساعدات الصينية الجديدة تتضمن أجهزة فحص ومعدات وقاية وستوزع على المحافظات

2020/04/20 | 10:44 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة، سيف البدر، الاثنين (19 نيسان 2020)، أن الدفعة الثالثة من المساعدات الصينية تتضمن أجهزة فحص ومعدات وقاية وسيتم توزيعها على المحافظات.

وقال البدر في تصريح صحفي خلال وصول المساعدات الصينية الى العراق، في مطار بغداد، إن "الدفعة الثالة من المساعدات الصينية تتضمن أطناناً من أجهزة الفحص المختبري ومعدات الوقاية، وسيتم توزيعها على محافظات العراق وإقليم كردستان".

واضاف أن "الوجبات السابقة تضمنت أجهزة تشخيصية، ومختبرية، وفريقاً من الخبراء".

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت دائرة صحة الرصافة، الاثنين (20 نيسان 2020)، تماثل 13 مصاباً بفيروس كورونا للشفاء التام.

وقالت الدائرة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "13 مصاباً بفيروس كورونا، اكتسبوا الشفاء التام من المرض".

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بغداد اليوم-بغداد

وصلت طائرة، الإثنين، تحمل على متنها مساعدات طبية صينية إلى مطار العاصمة بغداد.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن "طائرة تحمل على متنها مساعدات طبية صينية، وصلت إلى مطار بغداد".





وكانت وزارة الصحة العراقية، أعلنت يو

بغداد اليوم- بغداد

اصدرت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية / مكافحة جائحة فايروس كورونا، اليوم الاحد، بياناً بشأن تطبيق آليات فرض حظر التجوال خلال شهر رمضان، ودعم الملاكات العاملة في المؤسسات الصحية.

وجاء في البيان الذي تلقته (بغداد اليوم)،

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