ترامب يحرض ميليشياته على مهاجمة المساجد في أمريكا

2020/04/20 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منيب السائح من الطبيعي ان تتخذ الحكومات في العالم اجراءات استثنائية للتصدي لوباء كورونا والحد من خسائره واضراره مثل منع التجمعات وتشجيع المواطنين على البقاء في منازلهم واغلاق الاماكن التي تشهد عادة تجمعات مثل دور العبادة والجامعات والمدارس و..، ولكن ان تستغل حكومة وبإصرار غريب هذا الوباء القاتل لضرب الامن والسلم المجتمعي عبر خطاب عنصري […]

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