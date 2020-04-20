النفط يهبط دون الـ15 دولارا لأول مرة منذ 21 عاما

2020/04/20 | 10:46 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هوت أسعار النفط الإثنين، إلى مادون 15 دولارا للبرميل الواحد، للمرة الأولى منذ نحو 21 عاما.وانخفض مؤشر غرب تكساس الأمريكي إلى 15 دولارا، وذلك بعد انخفاض الطلب على الخام، في ظل أزمة فيروس كورونا.ورغم اتفاق الدول المنتجة للنفط “أوبك” على خفض الإنتاج اليومي إلى ما دون 10 مليون برميل، لا تزال أسعار النفط في تراجع […]

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