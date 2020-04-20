شاهد: “اسمع يالشامت مابينا كرونا”.. دبكة وأهازيج نسائية في البصرة احتفالًا بنتائج التحاليل!

2020/04/20 | 10:49 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد في مشهد غريب، نظمت مجموعة من النساء في محافظة البصرة منطقة البراضعية، حفلة مصغرة قرب منازلهن في احدى الشوارع احتفالًا بخروج نتائج تحاليل سلبية لمرض كورونا.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق”، تجمع أكثر من 10 نساء وهن يدبكن ويهتفن باهزوجة “اسمع يالشامت مابينا كرونا”، في إشارة إلى الاحتفال بخلوهن من الفيروس […]

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