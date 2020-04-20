وزير نفط أسبق يتحدث عن فقرة بسيطة توفر للعراق 3 مليار دولار سنويًا لو تم تطبيقها!

2020/04/20 | 10:50 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشف وزير النفط الأسبق عامر عبدالجبار، عن فقرة بشأن النفط المنتج ومشتقاته ومايحتاج العراق لاستيراده بسبب عدم تحسين المصافي مما يكلف العراق 3 مليار دولار سنويًا.وقال عبدالجبار في تغريدة رصدتها “يس عراق”، إن “مصافينا قديمة تنتج50 إلى 60% نفثا/گاز/النفط الأبيض والباقي نفط أسود بينما المصافي الحديثة تنتج95%منتجات بيضاء و5% نفط اسود”.[…]

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