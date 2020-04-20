2020/04/20 | 11:29 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- نينوى أعلنت عضو مجلس محافظة نينوى المنحل هيام الهام، اليوم الاثنين، عن إقدام شابة على حرق نفسها في المدينة القديمة بالموصل.وقالت الهام، إن “خلافا بين عائلة الشابة وبين عائلة زوجها دفع الشابة الى الاقدام على حرق نفسها في سطح المنزل وتحديدا في المدينة القديمة”.وأضافت، أن “الشابة كانت حامل بشهرها الثالث واحرقت نفسها وفارقت […]

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