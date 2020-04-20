الكهرباء والدفاع المدني يصدران توضيحاً بشأن الأصوات في المحطة الحرارية

2020/04/20 | 11:34 - المصدر: وكالة صدى الاعلام

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت وزارة الكهرباء والدفاء المدني، اليوم الاثنين، توضيحاً بشأن الأصوات التي صدرت من المحطة الحرارية في العاصمة بغداد.وذكر بيان لوزارة الكهرباء تلقته وكالة صدى الاعلام، أن “الصوت الذي صدر لفترة وجيزة في محطة الزعفرانية الحرارية مع البخار المتصاعد كان إجراءً اعتيادياً نتيجة فتح صمام الأمان الخاص بالبخار للوحدة الثالثة والتي يجري العمل على تأهيلها

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