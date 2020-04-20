شاهد: الغضب “يطارد” الخطوط الجوية.. المسعفة الشهيرة تتحدث عن “تهاون” و”واسطات” لنقل العراقيين من تركيا

2020/04/20 | 11:36 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مازالت المناشدات والانتقادات تطارد وزارة النقل العراقية والخطوط الجوية بفعل دورهم الذي أصبح تشوبه “الشبهات” في ملف نقل العراقيين العالقين في الخارج، بين التهاون والاستغلال الربحي على حساب معاناة العراقيين.واظهر مقطع فيديو رصدته “يس عراق” المسعفة الشهيرة ماري محمد التي برزت في احتجاجات تشرين، وهي تتحدث عن “واسطات” ودفع أموال مقابل […]

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