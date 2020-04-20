طريقة جديدة للتعرف على تطور فيروس كورونا

2020/04/20 | 11:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..يواصل الباحثون حول العالم جهودهم لاكتشاف أكبر قدر من المعلومات عن فيروس كورونا المستجد، الذي تحول إلى وباء عالمي (جائحة)، وطرق تطوره.وقال موقع “بايو ريكسيف”، موقع متخصص في نشر الأبحاث العلمية، التي لم يتم اعتمادها بصورة نهائية، إن باحثون في جامعة دريكسل الأمريكية طوروا، طريقة لتحديد وتمييز فيروس كورونا المستجد، حيث توصلوا لعلامة […]

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