إيران تدعو القوات الأمريكية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية في الخليج

2020/04/20 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/متابعة دعا المتحدث باسم الخارجية الإيرانية عباس موسوي، القوات الأمريكية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية، على خلفية محاولتها منع دوريات الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية بمياه الخليج.وقال موسوي، اليوم الاثنين: "القوات الأمريكية حاولت منع دوريات الحرس الثوري من تنفيذ جولات تفقدية في مياه الخليج ..ينبغي للقوات الإيرانية في مياه الخليج أن تتمكن من تنفيذ جولاتها التفقدية بإحكام وهدوء".وأضاف موسوي: "ندعو القوات الأمريكية إلى الالتزام بقواعد الملاحة البحرية في الخليج، وألا تجبر قواتنا على توجيه التحذيرات لها ..نعتبر تواجد القوات الأجنبية، وبخاصة الأمريكية، في المنطقة غير شرعي وعاملا لزعزعة الأمن".وكان الحرس الثوري الايراني قد حذر القوات الأمريكية، أمس الأحد، في بيان من أنه سيرد بشكل حاسم على أي خطأ حسابي للأسطول الأمريكي في الخليج، واصفا ادعاءات الجانب الأمريكي حول حادث 15 أبريل بأنها "وهمية" وعلى "غرار أفلام هوليوود".

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