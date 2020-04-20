3 حالات تعافي جديدة من فيروس كورونا في النجف

2020/04/20 | 11:42 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادأعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين، تماثل ثلاثة مرضى بفيروس كورونا للشفاء التام.وقالت الدائرة في بيان تلقت "كلكامش برس" نسخة منه، إن "ثلاثة مصابين بفيروس كورونا، قد تماثلوا للشفاء التام، وغادروا المستشفى".وأعلنت خلية الأزمة في النجف، بوقت سابق اليوم، تسجيل إصابة واحدة جديدة بفيروس كورونا، بعد فحص 93 عينة لحالات مشتبه في اصابتها.

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