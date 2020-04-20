رغم خلوها من

2020/04/20 | 11:44 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ استبعدت محافظة صلاح الدين، الاثنين، صدور قرار برفع حظر التجوال، رغم عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا.وقال مدير اعلام المحافظة جمال الدليمي لشفق نيوز، "على الرغم من خلو المحافظة من أي إصابات بفيروس كورونا، الا أن أي قرار برفع الحظر لم يطرح حاليا، كاشفا عن عقد اجتماع لخلية الازمة في المحافظة غدا لتقييم الاوضاع واتخاذ القرارات اللازمة.واضاف ان "صلاح الدين نجحت في منع وقوع أي اصابات بفيروس كورونا في عموم المحافظة بفعل الاجراءات الاحترازية واغلاق المداخل الى جانب التزام المواطنين بحظر التجوال وقرارات خلية الازمة".واشار الى استمرار الاجراءات والخطط الامنية والصحية لاحتواء خطر كورونا في عموم ارجاء المحافظة.يذكر ان محافظة صلاح الدين لم تسجل أي اصابات بفيروس كورونا باستثناء حالة اشتباه لمنتسب امني من المحافظات الجنوبية في قضاء بلد،واظهرت الفحوصات خلوه من الاصابة.

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