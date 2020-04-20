نائب: البعض يسعى لافراغ منصب رئيس الوزراء من محتواه وفرض شروط تعجيزية

2020/04/20 | 11:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد النائب عن تحالف سائرون رياض محمد، الاثنين، أن بعض القوى السياسية تسعى لافراغ منصب رئيس الوزراء من محتواه، لافتا إلى وجود مطالب سياسية تعجيزية تفرض على تشكيل الحكومة.وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إن “بعض القوى السياسية تسعى لافراغ منصب رئيس الرئيس الوزراء المكلف من محتواه وبذلك يصبح لاحول ولا قوة له”.وأضاف […]

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