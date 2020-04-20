صحة ذي قار: الاشتباه بإصابة 32 شخصا ملامسا بفيروس كورونا

2020/04/20 | 11:45 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت دائرة صحة ذي قار، الاثنين، الاشتباه بإصابة 32 شخصا ملامسا بفيروس كورونا.وقالت الدائرة في بيان تلقت “احداث الوطن” نسخة منه، إنه “تم ارسال 32 عينة يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا، الى مختبر الصحة العامة في بغداد”.وأضافت، أنه “بينهم أشخاص ملامسين لمصابين بالفيروس”.

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