2020/04/20 | 11:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيجيرفان بارزاني يعلن اجتماعاً مع الاتحاد الوطني: الوضع الحالي يدفعنا لتوحيد صفوفنا

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