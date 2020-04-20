رئيس كوردستان يشيد باجراءات حكومة الاقليم وجهود الصحة الخاصة بكورونا

2020/04/20 | 11:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اشاد رئيس اقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، باجراءات حكومة الاقليم الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.وقال بارزاني في مؤتمر صحفي، "اريد الاشادة باجراءات حكومة الاقليم في حماية المواطنين من تفشي فايروس كورونا، وباسمي وباسم رئاسة الاقليم نقدم شكرنا لرئيس الحكومة وفريقه الحكومي".واضاف، "اشيد ايضا بجهود الطواقم الطبية ووزارة الصحة على جهودها التي كانت لحماية ارواح الناس".واضاف، "لغاية نهاية الشهر الجاري ستستمر الاجراءات الخاصة بالوقاية من الفيروس، وفي بداية الشهر القادم سيكون هناك تقييم للاوضاع".واشار ايضا الى تضرر اوضاع شرائح من الكوردستانيين نتيجة الاجراءات لكنه قال "حياتهم اهم لدينا ويجب تحمل هذا الوضع".

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