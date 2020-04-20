رئيس اقليم كوردستان يجتمع لبحث ملفين بارزين

2020/04/20 | 11:46 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ يعقد رئيس اقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني اجتماعا معهما لبحث تشكيل الحكومة العراقية واجراءات خاصة بفيروس كورونا في الاقليم.وقال مراسل شفق نيوز إن الاجتماع برئاسة بارزاني، وحضور نائبيه جعفر شيخ مصطفى ومصطفى سيد قار، وعدد من المستشارين.ويتباحث المجتمعون جملة من الملفات اهمها ما يتعلق بتشكيل الحكومة الاتحادية برئاسة مصطفى الكاظمي، اضافة الى الاجراءات المتبعة لمكافحة فيروس كورونا في الاقليم.

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