جامعة ديالى تنظم ورشة الكترونية في مجال استخدام التكنلوجيا لمواجهة كورونا بمشاركة 4 بلدان

2020/04/20 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

اعلنت جامعة ديالى، الاثنين، تنظيم ورشة الكترونية في مجال استخدام التكنلوجيا لمواجهة فيروس كورونا وبمشاركة 4 بلدان .

وقال مدير اعلام الجامعة، علي العلكاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، ان "كلية التربية الاساسية بجامعة ديالى وبالتعاون مع مملكة البحرين نظمت ورشة عمل الكترونية عبر برنامج zoom بعنوان (النقطة الزرقاء- الذكاء الصناعي وادارة ازمة فيروس كورونا المتحول) وبمشاركة (240) تدريسي من العراق، والبحرين، وتركيا والهند".

واضاف العلكاوي ،ان "الهدف من الورشة هو الكشف عن مواطن التهديد الذي شكله الفيروس التاجي وطريقة تعاطي الجهات الرسمية والحكومية مع المرض في بداية ظهوره".





واشار العلكاوي الى ان"الورشة قدمت شرحا مفصلا عن الطرق التي تمت بها الافادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي خلال تفشي وباء فيروس كورونا، فضلاً عن مناقشة التجارب السابقة للامراض المشابهة التي حدثت في السابق، وتسليط الضوء على موضوع جدلية العلم والوهم في ما يخص هذه الجائحة التي اجتاحت العالم".

وتابع،ان "الورشة ناقشت التحذير والتنبيه الذي سبقي انتشار المرض في مدينة ووهان الصينية، فضلا عن البحث عن الاسباب التي ادت الى تفاقم الوباء في العالم ".

بغداد اليوم- متابعة

أعلن المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، الاثنين (20 نيسان 2020)، موعد صرف المنحة المخصصة للعوائل المتضررة من إجراءات مواجهة فيروس داعش المستجد.

وقال الهنداوي في تصريح صفحي، إن "الحكومة مستمرة بالعمل

بغداد اليوم ـ بغداد

اعلنت هيأة الإعلام والاتصالات، اليوم الاحد، عن انتهاء عمليات التحليل المكاني للاشعاع غير المؤين الصادر عن ابراج الاتصالات في مركز محافظة ذي قار وعدد من المدن الجنوبية.

وقال مدير مكتب الهيأة في المنطقة الجنوبية صفاء صالح

بغداد اليوم- خاص

كشف محافظ ديالى، مثنى التميمي، الاحد، عن حقيقة وصول مليوني دولار الى خلية الازمة الحكومية في المحافظة.

وقال التميمي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إنه "لم يصل اي دينار من بغداد الى خلية الازمة في ديالى، منذ بروز ازم

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