صحة النجف تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى اليوم

2020/04/20 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين (20 نيسان 2020)، تماثل ثلاثة مرضى بفيروس كورونا للشفاء التام، وغادر...





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