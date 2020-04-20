صحة النجف تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى اليوم


صحة النجف تعلن شفاء 3 مصابين بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفى اليوم
2020/04/20 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد اليوم- النجف

أعلنت دائرة صحة النجف، الاثنين (20 نيسان 2020)، تماثل ثلاثة مرضى بفيروس كورونا للشفاء التام، وغادر...

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