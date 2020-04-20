نائبة تعلن موافقة وزير الداخلية على إلغاء عقد الطعام لأكثر من 20 ألف شرطي بديالى

2020/04/20 | 11:46 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- خاص

اعلنت عضو مجلس النواب عن محافظة ديالى، هوازن الشمري، الاثنين (20 نيسان 2020)، موافقة وزي...





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