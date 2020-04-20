2020/04/20 | 11:53 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية نجدة بغداد، اليوم الاثنين، اعتقال 52 مخالفا لحظر التجوال في بغداد.وقالت المديرية، في بيان تلقت “العهد نيوز” نسخة منه، إن دورياتها “ألقت القبض على (٥٢) شخصا مخالفا لتعليمات حظر التجوال ضمن مناطق متفرقة من العاصمة بغداد”.وفي سياق منفصل، أشارت إلى، “القبض على شخص يقوم بالاطلاق العيارات النارية في الفضاء من موكب زفاف ضمن […]

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